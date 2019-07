Schauspielerin Lena Klenke: "Dachte ich weiß, wie die Welt funktioniert"

"Es ist typisch, mit 16 oder 17 krasse Entscheidungen zu treffen"

Mit ihrer Rolle identifiziert sich die 23-Jährige stark: "Man merkt, dass meine Rolle Lisa überfordert ist, als sie aus ihrem Auslandsjahr zurückkommt. Es ist typisch, mit 16 oder 17 dann ganz krasse Entscheidungen zu treffen, weil man denkt, dass dadurch was besser wird. Ich kenne das auch."

Klenke erklärte weiter: "Mit 16 war ich auch für ein Austauschjahr in den USA und habe ein Jahr in Kalifornien gelebt. Ich kam wieder und dachte, ich wüsste, wie die Welt funktioniert." Schnell habe die Schauspielerin gemerkt, dass dem nicht so sei.

Der Handlungsort Schule sei nichts neues für Klenke. "Ich finde es schön, dass ich junge Rollen spielen kann, aber ich bin nicht böse, wenn ich seltener Klassenräume sehen muss", so die Mimin. Immerhin sei sie fast Mitte 20. Auch in einer "Tatort"-Folge und in "Fack ju Göhte" spielte Klenk eine Schülerin.