Schauspielerin Gudrun Landgrebe: "Die flambierte Frau" wird 70

Ihre Karriere hatte allerdings mit einem Skandal begonnen, und zwar mit ihrer Rolle als Prostituierte und Domina in dem besagten Film „Die flambierte Frau“. 1983 wurde sie damit über Nacht zu einem internationalen Filmstar. Das war für sie nicht die reine Freude, wie sie einst in einem Interview verriet. Die plötzliche Popularität sei „ganz furchtbar, einfach schrecklich“ gewesen. Die Menschen hätten sich im Pulk auf sie gestürzt.

Geboren in Göttingen und dann in Bochum in einem Arzthaushalt aufgewachsen, hatte die 1,63 Meter große und zierliche Frau mit den auffallenden blauen Augen zunächst die „Schule des Theaters“ in Köln besucht.

1971 gab sie in Bielefeld ihr Bühnendebüt. Mittlerweile hat sie in mehr als hundert Filmen mitgespielt, darunter in dem Kassenschlager „Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“ von 1997.

Immer wieder brillierte sie vor allem als erotische Frau, die kühl kalkulierte. Auch heute noch ist sie gut im Filmgeschäft dabei, zudem ist ihre Stimme auf den Hörbüchern der Bestsellerautorin Charlotte Link zu hören.