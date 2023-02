Schauspielerin Gillian Anderson sammelt erotische Fantasien von Frauen

Die sexuellen Fantasien der Frauen sollten keine X-Akten sein, nicht mysteriös oder gar ungelöst.

Schauspielerin Gillian Anderson möchte jetzt, ganz nach dem Vorbild von Nancy Fridays „My Secret Garden“ (1973 erschienen), „Frauen auf der ganzen Welt und euch alle, die ihr euch jetzt von Natur aus als Frauen identifiziert – queer, heterosexuell und bisexuell, nicht-binär, transgender, polyamourös – ihr alle, Alt und Jung, unabhängig von eurer Religion und verheiratet, ledig oder anders“ dazu animieren, „mir zu schreiben und mir zu sagen, woran du denkst, wenn du an Sex denkst.“

Anderson plant nämlich, daraus ein Buch zu machen. „Sind Frauen immer noch das stille Geschlecht? Ich nehme an, das ist eines der Dinge, die wir herausfinden werden. Ich hoffe, ihre Stimmen aus verschiedenen Nationalitäten und Hintergründen werden Aufschluss darüber geben, wie weit wir seit 1973 gekommen sind“, meint sie gegenüber der Zeitung Guardian.

Sie selbst hat das Buch von Friday erst 2018 entdeckt und war erschüttert von der „schmerzhaften Ehrlichkeit“. „Diese Briefe und Interviews waren unglaublich intim und sehr roh. Sie waren nicht unbedingt aufpoliert oder versuchten, literarisch zu sein, sie schienen direkt aus dem geheimnisvollen Herzen der innersten Sehnsucht der Frauen zu kommen“, meint sie.

„Was mich auch mit mehr als ein wenig Traurigkeit traf, war die starke sexuelle Frustration, die viele dieser Frauen in den 70er-Jahren zum Ausdruck brachten – trotz der Revolution! Die Erfahrung der Frauen war immer noch so, dass das, was sie wollten, nicht unbedingt das war, was sie bekamen“, so die Mimin, die derzeit in der Netflix-Serie „Sex Education“ zu sehen ist.

„Heute leben wir Gott sei Dank in einer anderen Welt. Über diese Dinge können wir mit unseren Zeitgenossen sprechen. Ich denke, das ist eines der Dinge, die die Menschen an der Sexualerziehung so befreiend finden“, sagt Anderson.

Sie ist neugierig, ob die Frauen jetzt auch so offen und ehrlich ihre Fantasien mit ihr teilen. Sie möchte „einen epocheprägenden Text schreiben, der genau das trifft, was es bedeutet, heute eine Frau zu sein. Ein Buch, das Frauen hoffentlich für kommende Generationen inspirieren wird.“

Unter deargillian.com kann frau noch bis 28. Februar ihre Fantasien an Anderson schicken.