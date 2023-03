Schauspielerin Drew Barrymore stellt sich hinter Hugh Grant(ig)

Mit patzigen Aussagen hat Schauspieler Hugh Grant heuer bei der Oscar-Verleihung für Spott gesorgt. Worauf er sich am meisten freue, hatte ihn Interviewerin Ashley Graham gefragt. "Niemanden im Besonderen", antwortete er. Was er denn trage? "Nur meinen Anzug." Wie es sich anfühle, im Thriller "Glass Onion" mitgespielt zu haben? "Ich bin kaum dabei. Ich bin für drei Sekunden zu sehen." Ein unhöflicher Mensch sei Grant aber nicht, springt Kollegin Drew Barrymore für ihn in die Bresche. "So drückt er seine Liebe für dich aus", erklärte sie in ihrer Talkshow den speziellen Humor des Hollywoodstars. "Er meint es lustig."