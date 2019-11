Schauspielerin Dakota Fanning verreist mit neun Koffern

Wie haben Sie Ihr Leben als Kind ertragen, wenn Sie nie lange an einem Ort waren? Ich hatte Mutter, Oma und Schwester, die mir Stabilität gaben. Meine Mutter bestand darauf, dass ich in eine normale Schule gehe, wenn ich nicht drehe. Und so hatte ich dieselbe Schule und dieselben Freunde. Das half. In der Schule war ich Hannah, was mein richtiger Vorname ist. Mein Vater gab mir Dakota als zweiten Vornamen. Und das ist natürlich viel exotischer für einen Schauspielnamen.

Gibt’s noch Traumrollen, die Sie schon gespielt haben und solche, die Sie vielleicht noch unbedingt spielen wollen? In einer Spielberg-Serie zu sein, war ein Traum. Und die Rolle in „ Runaways“, weil ich seither mit Kristen Stewart eng befreundet bin. Ich würde sehr gerne mit Julia Roberts oder Cameron Diaz spielen – ich könnte ihre Tochter sein.