Schauspielerin Bijou Phillips bekam neue Niere

Model und Schauspielerin Bijou Phillips hat eine neue Niere erhalten. „Ich bin unendlich dankbar gegenüber allen, die mir sofort zu Hilfe geeilt sind und untersuchen ließen, ob sie als Spender geeignet sind – ihr seid alle Helden!“, schrieb Phillips auf Instagram zu einem Foto von sich aus dem Krankenbett. Bijou Phillips dankt „perfektem Spender“ Es sei der „perfekte Spender“ für sie gefunden worden, so Phillips. Die Passung des Organs sei „so gut“, als hätte sie es „von einem meiner Elternteile“ erhalten.

Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Genesungswünsche und drückten ihre Anteilnahme aus. Phillips, die in Filmen wie „Almost Famous“ oder „Hostel 2“ mitspielte, stammt aus der Ehe des „The Mamas and the Papas“-Sängers John Phillips mit der Sängerin und Schauspielerin Geneviève Waïte.