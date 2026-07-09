Schauspielerin Bijou Phillips bekam neue Niere
Model und Schauspielerin Bijou Phillips hat eine neue Niere erhalten. „Ich bin unendlich dankbar gegenüber allen, die mir sofort zu Hilfe geeilt sind und untersuchen ließen, ob sie als Spender geeignet sind – ihr seid alle Helden!“, schrieb Phillips auf Instagram zu einem Foto von sich aus dem Krankenbett.
Bijou Phillips dankt „perfektem Spender“
Es sei der „perfekte Spender“ für sie gefunden worden, so Phillips. Die Passung des Organs sei „so gut“, als hätte sie es „von einem meiner Elternteile“ erhalten.
Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Genesungswünsche und drückten ihre Anteilnahme aus.
Phillips, die in Filmen wie „Almost Famous“ oder „Hostel 2“ mitspielte, stammt aus der Ehe des „The Mamas and the Papas“-Sängers John Phillips mit der Sängerin und Schauspielerin Geneviève Waïte.
Scheidung von Danny Masterson
Knapp zwei Wochen nach Verhängung einer langen Haftstrafe gegen US-Schauspieler Danny Masterson („Die wilden Siebziger“) wegen Vergewaltigung hatte Phillips im Jahr 2023 die Scheidung eingereicht. Phillips' Priorität sei die gemeinsame Tochter, teilte ihr Anwalt, Peter Lauzon, damals laut CNN mit. „Diese Zeit ist für die Ehe und für die Familie unglaublich schwer gewesen“, hieß es weiter in der Mitteilung des Anwalts.
Masterson war zuvor in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden, zwei Frauen im Jahr 2003 vergewaltigt zu haben. Am 7. September 2023 verhängte eine Richterin in Los Angeles ein Strafmaß von 30 Jahren Haft. Mastersons Anwälte wollten Berufung gegen das Urteil einlegen. Masterson hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen, so der Schauspieler im Prozess.
Die polizeilichen Ermittlungen hatten 2017 begonnen. Unter den Klägerinnen war auch eine frühere Freundin des Schauspielers.
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