Schauspielerin Alicia Vikander gibt Geburt ihres 2. Kindes bekannt

Die Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2021 hatte die Oscar-Preisträgerin ("The Danish Girl") damals ganz nebenbei in einem Zeitungsinterview erwähnt. Auch die Ankunft des zweiten Kindes wurde jetzt durch einen Artikel in der Modezeitschrift Elle bekannt.

Darin plaudert Vikander mit ihrem Co-Star Taylor Russell ("Bones and All") aus dem neuen Thriller "Hope" und erwähnt in dem Gespräch, wie anstrengend die zweite Schwangerschaft für sie gewesen sei. Weitere Angaben, etwa über den Zeitpunkt der Geburt und das Geschlecht des Kindes, machte sie nicht.

Vikander und Fassbender ("Steve Jobs", "X-Men") hatten sich vor den Dreharbeiten zu der gemeinsamen Romanze "The Light Between Oceans"

(2016) kennengelernt. 2017 gaben sie sich das Ja-Wort. Vor drei Jahren wurden sie Eltern eines Sohnes. Vikander gewann 2016 einen Oscar als beste Nebendarstellerin in der Literaturverfilmung "The Danish Girl" über das Leben der Malerin und Transgender-Pionierin Lili Elbe.