Schauspieler Mike Heslin mit 30 Jahren verstorben

Der US-amerikanische Schauspieler Mike Heslin ist tot. Er starb im Alter von 30 Jahren an einem nicht näher definierten Herzproblem, schreibt sein Ehemann Scotty Dynamo in einem emotionalen Posting auf Instagram: "Michael war jung, bei perfekter Gesundheit, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, was passiert ist."