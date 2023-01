Schauspieler Jeremy Renner nach Unfall operiert, auf Intensivstation

Renners Familie bedankte sich laut US-Medien f├╝r die Unterst├╝tzung der Fans sowie bei den ├ärztinnen und Pflegern, die sich um Renner k├╝mmerten. Renner hatte in diesem Winter, in dem es in der Region um Reno gro├če Schneemengen gab, mehrere Updates in den sozialen Medien ver├Âffentlicht. "Fast fertig mit dem Schlittenh├╝gel f├╝r die Kinder", schrieb Renner vergangene Woche zu einem Instagram-Video, in dem ein Schneepflug zu sehen war.

Renner spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe "Avengers" und in zwei "Mission: Impossible"-Filmen mit. F├╝r seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama "T├Âdliches Kommando - The Hurt Locker" (2008) war er 2010 f├╝r einen Oscar nominiert. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr sp├Ąter f├╝r seine Nebenrolle in Ben Afflecks Actionkrimi "The Town" (2010).