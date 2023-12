Schauspieler Fritz Wepper mit Blutvergiftung in Klinik

Der Schauspieler Fritz Wepper befindet sich wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus. Das best├Ątigte sein Anwalt Norman Synek am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in M├╝nchen. Wepper sei "schon wieder auf dem Weg der Besserung". Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung dar├╝ber berichtet, dass der 82-J├Ąhrige vor zwei Wochen in ein M├╝nchner Krankenhaus eingeliefert worden war.

Weppers wohl ber├╝hmteste Rolle war die des Assistenten Harry in der Krimiserie "Derrick", au├čerdem war er als B├╝rgermeister Wolfgang W├Âller in der ARD-Fernsehserie "Um Himmels Willen" bekannt. Sein j├╝ngerer Bruder Elmar war im Oktober im Alter von 79 Jahren gestorben.