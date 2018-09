Schauspieler Christopher Lawford stirbt mit 63 Jahren

Prominente Verwandtschaft

Neben seiner prominenten Verwandtschaft war Lawford für seine TV-Rollen in General Hospital, All My Children und Frasier, sowie in Terminator 3 bekannt. Patrick J. Kennedy verriet via Twitter, dass Lawford am Dienstag in Vancouver einem Herzinfarkt erlegen sei. Lawfords Cousine Kerry Kennedy, Tochter von Robert F. Kennedy, bestätigte die Nachricht am Mittwoch auf Twitter.

"Wir trauern um meinen Cousin Christopher Lawford, Rest in Peace", schrieb sie zu den Fotos von Lawford auf der Democratic Convention 2004.