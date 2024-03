Schauspieler Axel Stein: Unfall in TV-Show

"Ich bin auf die Birne geknallt. Habe ich mir nicht vorgenommen, aber so ist es eben." Bei den Dreharbeiten zu der Show, die am Samstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden wird, sollte Stein in einem Parcours Dämmstoffplatten durchschlagen. Schließlich war er laut Bild-Bericht übermotiviert am Buzzer gestürzt - und hat sich heftig den Kopf gestoßen. Sein Gesicht war demnach vor laufender Kamera blutüberströmt, die Kameras filmten alles mit. "Ich hab natürlich jetzt ein blaues Auge", sagte er nach dem Vorfall den Berichten zufolge.