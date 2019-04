Schädelfraktur: Jason Biggs‘ Frau ließ 5-jährigen Sohn fallen

"Meine Unterstützung geht an all die Eltern, die sich schon einmal in einer ähnlichen Situation befunden haben. Ihr seid nicht alleine", schrieb Mollen.

Für ihren offenen Umgang mit der Situation erntete Jason Biggs' Ehefrau viele Likes und Genesungswünsche an Sid. "Ich finde es gut, dass du diese Plattform nutzt, um etwas so Schreckliches und gleichzeitig nicht selten Vorkommendes anzusprechen", schreibt unter anderem ein User.

Biggs und Mollen sind seit 2008 verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Sohn Sid kam 2014 zur Welt. 2017 folgte ein weiterer Sohn namens Lazlo.