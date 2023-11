Saure Miene bei Bankett: Moment zwischen Mary und Felipe gefiel Letizia nicht

Königin Letizia von Spanien und König Felipe haben diese Woche einen dreitägigen Staatsbesuch in Dänemark absolviert, wo sie an zusammen mit der dänischen Königsfamilie an diversen Terminen teilgenommen haben. Glanzpunkt war ein gemeinsames Staatsbankett - hier kam es aber zu einer etwas unbehaglichen Szene, als sich Letizia deutlich anmerken ließ, dass sie nicht besonders angetan davon war, wie gut sich ihr Ehemann Felipe mit Kronprinzessin Mary verstand.

Letizia mit saurer Miene bei Staatsbankett

Der spanische Monarch saß am Tisch neben der Ehefrau von Kronprinz Frederik von Dänemark. Die beiden unterhielten sich lebhaft und schienen sich dabei blendend unterhalten, wie ein auf X (Anm. ehemals Twitter) geteiltes Video zeigt (siehe unten, zu sehen am Minute 1:41).

In einem Moment wirkt es so, als würde Mary Felipe etwas zu erzählen, was ihn amüsiert - weswegen er herzhaft lacht.

➤ Lesen Sie hier mehr: Sorge um Prinzessin Leonors Zukunft: "Es kommt mir wie Folter vor"