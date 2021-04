Sarah Lombardi plaudert über ihre Hochzeitspläne

Die Pläne von Popsängerin und Influencerin Sarah Lombardi (28) für ihre Hochzeit nehmen nur langsam Gestalt an. "Wir planen sie, aber langsam. Wir wissen noch nicht wirklich, wie es ablaufen wird. In der momentanen Zeit ist es ja auch schwierig", sagte Lombardi der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Vielleicht werde es auch nicht so groß - sondern erstmal standesamtlich. "Wir haben da noch keinen genauen Plan", versicherte sie. Die 28-Jährige hatte im vergangenen November publik gemacht, dass sie sich mit ihrem Partner Julian verlobt hat. An der Beziehung der beiden nehmen viele ihrer Instagram-Follower Anteil.