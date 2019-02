Sarah Lombardi bestätigt Trennung: Vertrauen wurde missbraucht

Fans haben es schon länger geahnt, nun soll Sarah Lombardi gegenüber der Bunte die Trennung von ihrem Freund Roberto Ostuni bestätigt haben.

Freunde: "Ihr Vertrauen wurde missbraucht"

Schon länger wurde vermutet, dass die beiden nicht mehr zusammen sind.

Ein Jahr lang war die Ex-Frau von Piedro Lombardi mit Ostuni glücklich. Im "Dancing on Ice"-Finale schickte Roberto seiner Liebsten noch rührende Worte in einer Videobotschaft an Sarah, die selbst vor wenigen Tagen noch behauptet hatte, dass ihre Beziehung mit dem Deutsch-Italiener aus Berlin intakt sei.