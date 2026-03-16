Sarah Connor: Blutiger Unfall auf der Bühne

Die deutsche Pop-Ikone Sarah Connor hat am Wochenende in Berlin ein ausverkauftes Konzert gegeben. Doch es kam auf der Bühne zu einem Schreckmoment: Die Sängerin hatte einen Unfall, blutete sogar. Aus der Fassung ließ sich die 45-Jährige dadurch aber nicht bringen, brach das Konzert nicht ab – zur Begeisterung ihrer jubelnden Fans.

Blutige Lippe für Sarah Connor Wie die B.Z. berichtet, prallte Connor während einer komplizierten Tanz-Choreografie mit einem ihrer Tänzer auf der Bühne zusammen. Der Zusammenstoß dürfte äußerst stark gewesen sein, da Connor danach an der Lippe sichtbar blutete. Ganz Profi reagierte die Sängerin bemerkenswert gelassen und humorvoll mit Grimassen, lachte über den Moment und setzte ihre Show ohne jegliche Pause fort, so B.Z. Ihre Reaktion beeindruckte die Fans und trug letztlich zur ausgelassenen Stimmung in der Arena bei.