Veronica Ferres: Schockmoment in Salzburg

Gruseliger Schockmoment für Schauspielerin Veronica Ferres, der aus einem ihrer Filme stammen könnte: Während eines Hotelaufenthalts in Salzburg erlebte die 60-Jährige eine äußerst beunruhigende Situation. Wie sie der Bild-Zeitung erzählte, versuchte ein fremder Mann mitten in der Nacht, in ihr Hotelzimmer zu gelangen. "Nachts wollte ein fremder Mann in mein Zimmer. Er rüttelte an der Klinke, ich hatte zum Glück die Tür abgeschlossen. Ich lag im Bett und konnte mich vor Angst kaum rühren", schilderte Ferres den Vorfall.

Hündin Luna schlug Alarm Ferres war nicht allein: Ihre Hündin Luna reagierte instinktiv auf die mögliche Bedrohung. Der Hund begann laut zu bellen und alarmierte damit die Umgebung. Ein echter Wachhund eben. Nur wenige Minuten später konnte Entwarnung gegeben werden. Wie Ferres weiter erklärte, handelte es sich bei dem Mann um einen betrunkenen Hotelgast, der offenbar die Zimmertür verwechselt hatte. "Der Rezeptionist informierte mich darüber, dass sich ein Betrunkener in der Zimmertür geirrt hatte", so die Schauspielerin, die Ende 2025 mit der KURIER ROMY in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming" ausgezeichnet wurde.