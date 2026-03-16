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Katja Burkard: Tiefe Trauer bei der RTL-Moderatorin

Auf Instagram postete Burkard emotionale Worte über ihre nun verstorbene Mutter. Diese wurde 92 Jahre alt.
16.03.2026, 08:31

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Porträt einer lächelnden Frau mit blonden, gewellten Haaren.

Tiefe Trauer bei der beliebten RTL-Moderatorin Katja Burkard: Auf Instagram teilte sie am Sonntag, 15. März, mit, dass ihre geliebte Mutter verstorben ist. Sie wurde 92 Jahre alt.

Für das Posting wählte die 60-Jährige ein privates Selfie von sich und ihrer Mutter, das in Schwarz-Weiß gehalten ist. Dazu schrieb sie sehr bewegende Abschiedsworte.

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"Du hast immer gekämpft – bis zum Ende"

Burkard brachte in den Zeilen ihre Bewunderung für den Lebenswillen ihrer Mutter zum Ausdruck. "Aufgeben war für dich nie eine Option. Du hast immer gekämpft – bis zum Ende", begann sie den Beitrag.

In ihrem Post schildert die Moderatorin weiter, wie beeindruckend die innere Stärke ihrer Mutter war: "Wir haben uns oft gefragt, woher du diese Kraft genommen hast, jeder Krankheit die Stirn zu bieten. Du hast alles überstanden. Weil du leben wolltest. Und deshalb bist du stolze 92 Jahre alt geworden." 

Trotz des schmerzhaften Verlustes zeigte Burkard sich dankbar, dass ihre Mutter nun Frieden gefunden hat. Ihre Worte drücken eine tiefe Verbundenheit aus: "Wir werden dich nie vergessen und dich weiter lieben."

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Viele Beileidsbekundungen 

Natürlich finden sich in der Kommentarspalte viele Beileidsbekundungen, sowohl von Fans als auch von prominenten Freunden. Jenny Elvers schrieb zum Beispiel: "Ich umarme dich! Mein aufrichtiges Beileid." Auch Caroline Beil wählte die klassischen Worte: "Herzliches Beileid, liebe Katja." Jan Köppen wählte das Emoji der betenden Hände, Susan Sideropoulos schrieb: "Liebe bleibt für immer. Umarme dich fest, liebe Katja", gemeinsam mit einem roten Herz. Auch Marco Schreyl und Jana Ina Zarrella drückten ihr Beileid aus.

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