Katja Burkard: Tiefe Trauer bei der RTL-Moderatorin

Tiefe Trauer bei der beliebten RTL-Moderatorin Katja Burkard: Auf Instagram teilte sie am Sonntag, 15. März, mit, dass ihre geliebte Mutter verstorben ist. Sie wurde 92 Jahre alt. Für das Posting wählte die 60-Jährige ein privates Selfie von sich und ihrer Mutter, das in Schwarz-Weiß gehalten ist. Dazu schrieb sie sehr bewegende Abschiedsworte.

"Du hast immer gekämpft – bis zum Ende" Burkard brachte in den Zeilen ihre Bewunderung für den Lebenswillen ihrer Mutter zum Ausdruck. "Aufgeben war für dich nie eine Option. Du hast immer gekämpft – bis zum Ende", begann sie den Beitrag.

In ihrem Post schildert die Moderatorin weiter, wie beeindruckend die innere Stärke ihrer Mutter war: "Wir haben uns oft gefragt, woher du diese Kraft genommen hast, jeder Krankheit die Stirn zu bieten. Du hast alles überstanden. Weil du leben wolltest. Und deshalb bist du stolze 92 Jahre alt geworden." Trotz des schmerzhaften Verlustes zeigte Burkard sich dankbar, dass ihre Mutter nun Frieden gefunden hat. Ihre Worte drücken eine tiefe Verbundenheit aus: "Wir werden dich nie vergessen und dich weiter lieben."