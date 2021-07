Sandras sonnige Welt

Vor zwanzig Jahren kam Pires nach Wien, lernte den Tontechniker und Vater ihrer Tochter Bernhard Schedelberger kennen und blieb. In Ost-Timor wurde sie geboren, in Portugal wuchs sie bei den Großeltern auf, mit 13 Jahren zog sie zu ihren ausgewanderten Eltern nach Australien. Wo ist ihre Heimat? „Die Wurzeln sind in Ost-Timor, der Stamm ist in Portugal, die Äste in Australien und die Blätter und Früchte sind in Wien. Das ist mein Leben.“ Heimweh kennt sie nicht. „Sehnsucht hab’ ich nur nach einem Schnitzel, wenn ich länger fort war.“

2007 kehrte sie das erste Mal zurück nach Ost-Timor. „Die Heimat habe ich dort nicht gespürt. Ich habe zu diesem Land keinen Bezug.“ In Wien fühlt sie sich geborgen, auch wenn sie noch die portugiesische und australische Staatsbürgerschaft besitzt. „Ich habe so viele liebe Menschen um mich.“ Nach der Scheidung von ihrem Ehemann mussten erst die Wunden heilen. Musik vertreibt ihr die Schwermut. „Durch das Singen kommt man über die Traurigkeit hinweg.“ Wenn sie das Lied „Smile When Your Heart Is Aking“ singt, „geht die Sonne wieder auf“.