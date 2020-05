Sandra Pires: Angestellt als "Vogelfrau"

Jetzt bin ich normal. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben fix angestellt", freut sich Sandra Pires, die am Mittwoch als " Vogelfrau" in "Mary Poppins" Premiere feiert. Bis mindestens Juni 2015 soll das Disney-Musical im Wiener Ronacher zu sehen sein: "Ich bekomme erstmals ein 13. und 14. Gehalt. Für uns Künstler existiert das normalerweise nicht", ergänzt die quirlige 45-Jährige im KURIER-Gespräch in ihrer Garderobe.