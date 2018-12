So bodenständig erzieht Hollywoodstar Sandra Bullock seine Kinder

200 Millionen Dollar (rund 174,6 Mio. Euro) soll Sandra Bullock im Verlauf ihrer langjährigen Karriere schon gescheffelt haben. Alleine für den Sci-Fi-Streifen "Gravity" habe die 54–Jährige im Jahr 2013 70 Millionen abkassiert, wissen Branchenkenner. Ihre Kinder will Bullock dieses Weihnachten dennoch nicht mit Präsenten überhäufen.

"Nur drei Kleine Geschenke zu Weihnachten"

Wie die Schauspielerin nun in der Today Show verriet, werden ihre beiden Adoptivkinder Louis (8) und Laila (6) heuer "nur drei kleine Geschenke" zu Weihnachten bekommen.

"Normalerweise Wird zu Weihnachten übertrieben. Wirklich, wirklich übertrieben, weil ich es übertreibe und dann kriege ich Panik, dass ich nicht genug gekauft habe und dann kaufe ich mehr und dann hat jeder andere auch übertrieben. Aber dieses Jahr haben wir einfach aufgehört", so Bullock, die ihren Kindern ein Bewusstsein für die Ungerechtigkeiten in der Welt mitgeben will.

"Weil in der Welt so viel mehr passiert und es gibt Menschen, die nichts haben. Und wir sagten: 'Wieso sollte es nicht einfach um andere Menschen gehen'?"

Ihre Kinder seien sofort damit einverstanden gewesen, dass die Bescherung heuer bescheidener ausfällt.