Sandra Bullock erinnert am Vatertag an Papa John und teilt Foto mit ihren Kindern

Hollywoodstar Sandra Bullock hat am amerikanischen Vatertag private Fotos geteilt. "Er liebte mich durch meine Goth-Phase...Liebte die Lieben meines Lebens...Und liebte im Alter von 18 Jahren unser Land...Frohen himmlischen Vatertag, Papa", schrieb sie am Sonntag zu entsprechenden Bildern aus ihrer Vergangenheit, mit ihren Kindern und von ihrem Vater John Wilson Bullock in Soldatenmontur. US-Medienberichten zufolge starb er 2018 im Alter von 93 Jahren. Ihr Privatleben hält Bullock zum Großteil der Öffentlichkeit fern.

Bullock wurde in den USA geboren, wuchs aufgrund ihrer Mutter Helga Meyer, eine deutsche Opernsängerin, und ihres Vaters, ein Gesangslehrer, der in Bayern als US-Soldat stationiert war, aber zunächst in Nürnberg auf. Später wurde sie als Schauspielerin weltberühmt. Zweifache Adoptivmutter Die Oscarpreisträgerin ist selbst Mutter: 2010 hatte sie mit 45 Jahren den damals drei Monate alten Louis adoptiert, 2015 wurde sie Adoptivmutter der zweijährigen Laila. Beide Kinder kommen aus New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana.