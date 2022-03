Samuel L. Jackson und LaTanya Richardson: Das Geheimnis ihrer 41-jährigen Ehe

Seit 1980 ist Hollywoodstar Samuel L. Jackson bereits mit der Schauspielkollegin LaTanya Richardson verheiratet, die er auf dem College kennen und lieben gelernt hat. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Zoe Jackson, die wie ihre Eltern im Showbusiness tätig ist und als TV-Produzentin von Koch- und Backsendungen arbeitet. Inzwischen blicken Jackson und seine Frau auf über 41 Ehejahre zurück - obwohl auch sie mit Up-und-Downs konfrontiert waren. So hatte Jackson in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen, gilt aber seit einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik 1991 als clean.

Samuel L. Jackson geht mit Ehefrau durch dick und dünn

Mit dem Magazin People haben der US-Star und seine Ehefrau nun über ihr gemeinsames Leben gesprochen und verraten, was das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe ist.

Bereits zu Beginn ihrer Beziehung haben Samuel L. Jackson und LaTanya Richardson eigenen Angaben zufolge einen Pakt geschlossen, dass sie - komme was wolle - zusammenhalten werden. Damals waren der Filmstar und die mit dem Tony nominierte Schauspielerin noch Studenten und in der Filmfabrik nicht bekannt.

"Am Anfang sagten wir immer, das Revolutionärste, was Schwarze tun könnten, sei, zusammenzubleiben, ihre Kinder mit dem Kern zu erziehen, einen Vater und eine Mutter zu haben, da jeder gerne so tut, als sei dies nicht die Dynamik der afroamerikanischen Familie", erzählte LaTanya, die gegen das Vorurteil ankämpft, das viele Afroamerikaner oft von Alleinerziehenden Müttern großgezogen werden. "Um diese Erzählung zu ändern, haben wir beschlossen zu sagen: 'Wir werden auf jeden Fall zusammenbleiben.'"