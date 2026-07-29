Sam Smith und Christian Cowan sind verlobt

Der britische Popstar Sam Smith Modedesigner Christian Cowan sind verlobt. Die Neuigkeiten bestätigte Smith im Interview mit der New York Times, aus dem mehrere Medien zitierten. „Für mich hat es etwas Radikales, in dieser Zeit, in dieser Welt queer zu sein und Liebeslieder zu singen“, so Smith dem Promiportal E! News zufolge. „Ich werde nicht zulassen, dass das Gift, das ich lese und das ich sehe, meine Art zu lieben beeinflusst.“ Die beiden sollen seit rund drei Jahren liiert sein.

Nicht-Binär

Smith ist für Hits wie „I'm Not The Only One“ (2014) und „Unholy“ (2023) bekannt und definiert sich als nicht-binär. Als nicht-binär bezeichnen sich Menschen, die sich nicht eindeutig einem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Smith nutzt darum die Pronomen „they/them“.

Im Deutschen hat sich - anders als im Englischen - diese sprachliche Regelung im Zuge des Gender-Diskurses mit Angaben über genderneutrale Pronomen für die eigene Person bisher noch nicht so verbreitet wie etwa in den USA oder Großbritannien.