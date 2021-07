Salzburger Festspiele: Promis zeigen sich elegant

Im November 2014 hatte die 41-Jährige ihr fünftes Kind – Hannibal Salvator – zur Welt gebracht. Mit ihrem ältesten Kind Emilia (17) besuchte die Tochter von Karl Friedrich Flick & Ursula Kloiber am Sonntag die von Wolfgang Rihm inszenierte Oper – bestimmt nicht der letzte Festspiel-Auftritt der modeaffinen Aristokratin, zählt sie doch zu den Stammgästen.

Wie auch Bianca Jagger, die diesmal nicht in Begleitung von Thaddaeus Ropac, sondern solo erschien. Der Galerist hatte Kuratorin Sydney Picasso als Gast an seiner Seite. Ex-„Let’s Dance“-Star Katja Burkard strahlte in einem Spitzen-Zweiteiler von „Unique“ an der Seite ihres Ehemannes Hans Mahr. Helga Rabl-Stadler führte ihr großes Schwarzes gleich zwei Mal innerhalb von 24 Stunden aus: Bereits am Samstag bei der ISA-Gala auf Schloss Leopoldskron hatte die Festspiel-Präsidentin die elegante Robe mit Goldemblem getragen. Ex-Finanzministerin Maria Fekter stimmte ihr Cocktailkleid mit Tochter Carola ab: Die beiden Damen erschienen im gleichen Farbton – „Unschuldsrosa.“