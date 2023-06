Salma Hayek zeigt ihre "ekelhafte und groteske" Seite

Kurz vor der Veröffentlichung er sechsten Staffel der Science-Fiction-Serie "Black Mirror" hat Salma Hayek über ihren Auftritt in einer der neun Folgen gesprochen und verraten, dass sie den Job beinahe nicht angenommen hätte, aus Angst vor Zuschauerreaktionen auf die "ekelhaften" und "grotesken" Szenen, in denen sie zu sehen ist.

Salma Hayk in neuer "Black Mirror"-Staffel zu sehen

Hayek ist in der Episode mit dem Titel "Joan Is Awful" zu sehen. Darin schaltet eine junge Frau, gespielt von Annie Murphy, den Fernseher ein und entdeckt Hayek in einer Show ĂĽber ihr Leben.