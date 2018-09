Sally Field erzählt von ihrer Vergewaltigung durch Stiefvater

Seit über 50 Jahren steht "Magnolien aus Stahl"-Star Sally Field vor der Kamera. Über ihr Privatleben spricht Field selten. In ihren Memoiren "In Pieces", die am 18. September in den USA erscheinen sollen, gibt sie nun aber seltene Einblicke in ihr Leben – und erzählt dabei auch traurige Details über ihre Vergangenheit.

Offene Worte über Missbrauch

Die Leinwandikone gibt in ihrem Buch unter anderem an, als Kind jahrelang von ihrem Stiefvater missbraucht worden zu sein.

Ihre Mutter, Schauspielerin Marget Field, hatte nach ihrer Scheidung von Sallys Vater, Richard Dryden Field, 1952 den Stuntman Jock Mahoney geheiratet. Mehr als einmal habe sich dieser an Field vergriffen. Bis zu ihrem 14 Lebensjahr habe er sie immer wieder alleine zu sich ins Schlafzimmer gerufen.

"Ich habe mich wie ein Kind gefühlt, hilflos, und gleichzeitig nicht wie ein Kind", steht in den Buchauszügen, die die New York Times vorab veröffentlicht hat. "Und dennoch: Ich wollte einfach nur ein Kind sein."