Hollywood-Stars haben bei der Verleihung der US-Schauspielerpreise gegen das von Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime protestiert. "Das Einreiseverbot ist ein Makel, und es ist unamerikanisch", sagte Julia Louis-Dreyfus, die am Sonntag in Los Angeles den Preis als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie erhielt.

Foto: APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Sie erinnerte daran, dass ihr Vater ein Flüchtling aus dem von den Nationalsozialisten besetzten Frankreich gewesen sei. Moderator Ashton Kutcher eröffnete die Übertragung der SAG-Awards mit Grüßen an die anwesenden Schauspieler, das Publikum und "alle auf Flughäfen, die in mein Amerika gehören."

Zuvor hatte Kutcher auf Twitter über seine Frau, die aus der Ukraine stammende Mila Kunis, in Anspielung auf das Einreiseverbot geschrieben: "Meine Frau ist in dieses Land mit einem Flüchtlings-Visum eingereist, mitten im kalten Krieg. Ich koche vor Wut!"

My wife came to this country on a refugee visa in the middle of the Cold War! My blood is boiling right now!