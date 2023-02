SAG Awards: Letzter Auftritt von Christina Applegate?

Dieser Auftritt war eine Überraschung: Christina Applegate besuchte die SAG Awards 2023, nachdem sie angedeutet hatte, dass sie sich möglicherweise vorzeitig von der Schauspielerei zurückziehen könnte.

Applegate: Letzter Auftritt vor Rückzug?

Die Schauspielerin leidet an Multipler Sklerose. 2021 machte Applegate bekannt, an der Nervenkrankheit erkrankt zu sein. Die SAG-Awards am 26. Februar in Kalifornien besuchte sie zusammen mit ihrer 12-jährigen Tochter Sadie. Auf dem Red Carpet stützte sie sich an einem Stock. Gehstöcke sind für Applegate aufgrund ihrer voranschreitenden Erkrankung inzwischen Normalität, hatte sie bereits vor einige Zeit auf Twitter mitgeteilt.