Sängerin Rachel Zegler: Zittern vor Brustkrebs-Diagnose mit 19 Jahren

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Rachel Zegler hat zur Brustkrebsvorsorge aufgerufen. In einer Instagram-Story teilte der 21-jährige "West Side Story"-Star seinen Fans mit, dass sie mit 19 Jahren fürchtete, wegen eines Knotens in ihrer Brust an Brustkrebs erkrankt zu sein. Zegler teilte ein Foto der Narbe, die sie von einer ambulanten Biopsie davongetragen hat und appellierte an ihre Follower, sich regelmäßigen Brustuntersuchungen zu unterziehen.

Rachel Zegler hatte gutartiges Geschwulst in ihrer Brust

In einem zeitlich begrenzt abrufbaren Beitrag, der von JustJared erfasst wurde, erzählte Zegler ihre Geschichte. "Vor zwei Jahren fand ich einen Knoten in meiner Brust und erlebte die zweifellos gruseligste Woche meines Lebens", schrieb sie über das Foto. Aufgrund der Pandemie habe kein Gynäkologe neue Patientinnen aufgenommen, "aber ich hatte das Glück, von meinem Kinderarzt betreut zu werden, der mir einen Ultraschall verschrieb, der zu einem ambulanten Biopsieverfahren führte", fuhr sie fort. "Zum Glück war es gutartig."