"Bailando"-Sängerin Loona hat in Las Vegas geheiratet

Die niederländische Popsängerin Loona ("Bailando") hat nach deinem Bericht der Illustrierten Bunte ihren langjährigen Partner Mark van der Waal geheiratet. Die Trauung habe in der sogenannten Storybook Chapel in Las Vegas stattgefunden. Beim Jawort sollen nur die Tochter der Braut, die Tochter des Bräutigams, eine Traurednerin und ein Fotograf anwesend gewesen sein. Die Eheringe des Paars hätten Bunte zufolge nur rund 50 Euro gekostet.

Im Jahr 2003 habe Loona in Las Vegas ihre Tour abbrechen müssen, weil ihre Mutter zu jener Zeit im Sterben gelegen sei.

Die Trauer über ihren Tod habe sie erst überwunden, als sie selbst eine Tochter bekam, sagte Loona 2017 dem Kölner Stadt-Anzeiger. Nachdem ihre Mutter 2003 gestorben ist, sei sie sehr traurig gewesen, sagte die 51-Jährige - mit bürgerlichem Namen Marie-Jose van der Klok - damals. "Ich wollte aber auch traurig sein."