Sängerin Gloria Estefan feiert 45. Hochzeitstag: "Ich liebte jeden Moment"

Nicht nur beruflich, sondern auch privat war Estefan "erfolgreich", denn die 66-Jährige feierte gerade ihren 45. Hochzeitstag. Ihr Ehemann, Musikproduzent Emilio Estefan, hat unter anderem mit Stars wie Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez und Marc Anthony zusammengearbeitet.

"Babe, ich kann nicht fassen, dass 45 Jahre vergangen sind, seit wir 'Ich will' gesagt haben. Ich liebte jeden Moment, den wir zusammen verbracht haben. Ich liebe dich sehr", schreibt Estefan zu einem Video auf Instagram. In dem Clip ist das Paar etwa am Tag seiner Hochzeit zu sehen. "Auf die kommenden glücklichen Jahre!", schließt sie ihren Post, in dem sie Emilio Estefan verlinkte.