Sänger Sasha: So wird das erste Weihnachten mit meinem Sohn

Und dann begann er noch von Wien zu schwärmen: "Die Stadt hat eine bestimmte Kraft, also Anziehungskraft schon mal per se, weil wunderschön. Man merkt, dass hier so viele Welten aufeinander treffen. Man sieht zuerst den Prunk, die Bauten. Dann gibt's aber auch die andere Seite und das ist hier so eine interessante Mischung. Das ist genau der Charme, den eine Stadt haben muss. Das ist ähnlich wie in Hamburg, in der Stadt, wo ich lebe. Und Wien ist für mich definitiv unter den Top der schönsten Städte der Welt."