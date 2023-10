Sänger Nico Santos wird Vater und verschiebt Auftritte

Der deutsche Musiker Nico Santos ("Play With Fire", "Better") wird zum ersten Mal Vater. "Wir erwarten Familienzuwachs", schrieb der 30-Jährige auf Instagram. Seine Frau Aileen und er hätten die Nachricht demnach gerne noch für sich behalten. "Aber viele hatten es schon aus anderen Medien, welche uns zuvor gekommen sind, mitbekommen", schreibt der Sänger in seinem Statement. Er wolle um die Zeit des Geburtstermins nur für seine Familie da sein.