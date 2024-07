Model Melanie Kroll veröffentlicht emotionalen Geburtsbericht

Ihren rund 175.000 Followerinnen und Followern auf Instagram gab Kroll nun Einblicke in den Tag der Entbindung. "Ich wurde in der 42. Schwangerschaftswoche natürlich eingeleitet, weil die Kleine schon sehr groß/schwer war und jeder weitere Tag auf eigenes Risiko gewesen wäre. Da ich unbedingt eine natürliche Geburt wollte, haben die Ärzte zwei Mal den Membrane Sweep versucht (und ich im Vorfeld Geburtsvorbereitungen wie Akupunktur, Yoga und alles, was man aus den Foren kennt, angewandt) - jedoch ohne Erfolg", schreibt sie in ihrem Geburtsbericht zu einem Clip, in dem sie und Soler den Tag dokumentiert haben.

Tochter war nach 12 Stunden da

"Wir sind dann mit Termin ins Krankenhaus gefahren (siehe Video) und irgendwie war es schön zu wissen, dass man nicht mehr nach Hause geschickt wird, sondern mit Baby im Arm zurückkommt. Mir wurde natürliches Prostaglandin verabreicht und dann gingen die Wehen sehr schnell los! Und wie! Ich hatte von Anfang an nur 20-30 Sekunden Pause zwischen den Wehen und habe die ersten zwei Stunden auf dem Zimmer mit meinem Mann veratmet und auf 4,5 Zentimeter eröffnet, was eine super schöne Phase der Geburt war. Dann sind wir in den Kreißsaal gekommen, wo wir mit einer Hebamme zusammen gearbeitet und geatmet haben. Bis 6,5 Zentimeter habe ich es mit Lachgas unter der Dusche ausgehalten und mich dann doch für die PDA entschieden, aufgrund meines vorbelasteten Rückens, der mir echt den Rest gegeben hat… Ich war super traurig, weil ich es eigentlich ohne PDA schaffen wollte, jedoch wollte ich die Geburt aber auch genießen und bewusst erleben. Nach 12 Stunden ist die Kleine dann geboren worden und hat direkt Blickkontakt zu mir gesucht."

Sie habe gelernt: "Unsere Körper sind unfassbar stark - aber die Mentalität muss es auch sein. Ich war so krass bei mir und dem Baby, unglaublich. Als Tipps würde ich mitgeben: Habt keine Angst! Lernt Meditationen und Atemtechniken, erzählt eurer Begleitung vorher, was euch wichtig ist, vertraut eurem Körper und der Natur." Die Geburt sei "als Paar einfach wunderschön und verbindend" gewesen.