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Sacha Baron Cohen als „Ali G“ in Wimbledon

Auffällige Brille, riesige Goldkette, aufgesetzter Dialekt: Zum Wimbledon-Finale hat der britische Komiker seine Satirefigur „Ali G“ aufleben lassen.
14.07.2026, 08:36

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Sacha Baron Cohen lächelt vor einem grauen Hintergrund in einem weißen Sakko über einem schwarzen Rollkragenpullover.

Auffällige Brille, riesige Goldkette, aufgesetzter Dialekt: Zum Wimbledon-Finale hat der britische Komiker und Schauspieler Sacha Baron Cohen seine Satirefigur „Ali G“ aufleben lassen. In seiner Rolle saß der 54-Jährige („Borat“) am Sonntag während der Niederlage des deutschen Tennisstars Alexander Zverev gegen Jannik Sinner auf der Tribüne. Ein Video davon veröffentlichte Cohen auf der Plattform Instagram. 

„I iz back“, in etwa: „Ich bin zurück“, schrieb der Schauspieler dazu, er deutet mit Emojis an, Drogen anbieten zu wollen. In dem Video spricht er über „irgendetwas namens Tennis“ - und wieder über das Angebot, illegale Substanzen zu veräußern.

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Cohen hatte „Ali G“ Ende der 1990er-Jahre geschaffen - eine Art überzeichneter Möchtegern-Gangster, der mit übertriebenem Hip-Hop-Jargon und gespielter Ernsthaftigkeit Interviews führt mit dem Ziel, Vorurteile und Wissenslücken aufzudecken. Zuletzt gab es Gerüchte über einen neuen „Ali G“-Film.

kurier.at, Agenturen, kat  | 

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