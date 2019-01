"Sabrina"-Star regt mit Hasskommentar über "Nichtchristen" auf

Bekannt wurde US-Schauspielerin Melissa Joan Hart als Hexe "Sabrina" in der gleichnamigen Sitcom. Viel hat man von der 42-Jährigen seitdem nicht mehr gehört. Nun hat Hart im Podcast "Journeys of Faith" mit Paula Faris über ihre religiöse Einstellung gesprochen - und mit ihren Aussagen für viel Kritik gesorgt.

Kritiker werfen Melissa Joan Hart Antisemitismus vor

"Ich bin eine Christin, ich glaube, dass Jesus mein Retter ist", erzählte die einstige TV-Hexe, die der presbyterianischen Kirche angehört. Wer an Jesus glaube, dem würden "die Pforten zum Himmel geöffnet" werden, ist Hart überzeugt.

Ihr Glaube helfe ihr, negative Gefühle abzuwenden. "Wenn ich in meinem Haus bin und Angst habe, weil ich alleine bin oder mein Mann vor mir einschläft (…) und ich dieses unheimliche Gefühl und Gänsehaut auf dem Rücken bekomme, als wäre irgendetwas nicht in Ordnung, dann sage ich laut: 'Ich weiß, in diesem Haus wohnt Jesus. Satan ist hier nicht willkommen. Verschwinde. Das ist ein Heim für Jesus'", so die Schauspielerin.