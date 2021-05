Russell Crowe: Exfrau postet seltenes Foto seiner Söhne

Crowe und Spencer lernten einander 1990 Jahren am Filmset von "The Crossing" kennen, waren aber vor der Heirat zwischenzeitlich getrennt. Den für seine Wutausbrüche bekannten Crowe soll die Scheidung teuer zu stehen gekommen sein: Spencer dürfte laut dem Herald mindestens 25 Millionen Dollar erhalten haben.

Lieblingsrolle: Vater

"Ein guter Vater zu sein ist das absolut Wichtigste in meinem Leben", sagte Crowe in einem Interview der Bild am Sonntag einmal. "Manchmal verzweifle ich schon ein wenig, weil ich zum Arbeiten so viel unterwegs sein muss", gestand er. Mit seinen Söhnen sei er auch über Entfernungen hin verbunden, sagte Crowe. "Das merke ich an ihren Stimmen." Sie wüssten genau, "wie sehr ich sie liebe. Vater zu sein, ist ein Privileg, keine Arbeit!"