Medienunternehmer Murdoch will mit 92 Jahren zum fünften Mal heiraten

Der Medienunternehmer Rupert Murdoch (92) will zum fünften Mal heiraten. Murdoch habe der 66-jährigen Ann Lesley Smith einen Heiratsantrag gemacht, berichtete die zu seinem Unternehmen gehörende New York Post am Montag. "Ich war sehr nervös", wurde Murdoch zitiert, "Ich habe mich davor gescheut, mich zu verlieben - aber ich wusste, es würde mein letztes Mal sein. Das sollte es besser sein. Ich bin glücklich."

Murdoch: Scheidung von Hall vor einem Jahr

Smith ist die Witwe des Country-Sängers Chester Smith und hat Medienberichten zufolge unter anderem als Polizeiseelsorgerin in San Francisco gearbeitet. Das Paar habe sich im vergangenen September auf dem Weingut von Murdoch kennengelernt. "Für uns beide ist es ein Geschenk Gottes", wurde Smith zitiert. Ein Sprecher von Murdoch bestätigte die Verlobung gegenüber dem Branchenblatt Variety.

Murdoch hatte sich vor rund einem Jahr von der Schauspielerin Jerry Hall getrennt, mit der er seit 2016 verheiratet gewesen war. Davor war er bereits drei Mal verheiratet gewesen, aus den Ehen stammen sechs Kinder.