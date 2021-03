Rupert Murdoch, "der gefährlichste Mann der Welt“, wird 90

Was ihm schon heute als "Nachruhm“ vorschwebt? "Ich will als Katalysator in Erinnerung bleiben, als einer, der die Welt veränderte. Zum Guten.“ Daran gilt es wohl noch etwas zu feilen – für Donald Trump hat er gedruckt wie gelogen, in seiner viel zu spät eingestellten Asphalt-Postille News of the World ließ er Tausende Künstler und Politiker abhören und via Fox weihte er reaktionäre Rabauken wie Tucker Carlson, Sean Hannity oder Laura Ingraham zu Hohepriestern niedrigster Instinkte.

Müßig zu erwähnen (ganz ohne zu "murdochen“): Murdoch ist Klimawandelleugner – oder, wie es CNN-Gründer Ted Turner (82) sieht: "Der gefährlichste Mann der Welt.“