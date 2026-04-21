Rumer Willis zum 3. Geburtstag von Louetta: "Bin so glücklich, deine Mama zu sein"

Rumer Willis gratuliert ihrer Tochter Louetta öffentlich zum Geburtstag. "Wo ist die ganze Zeit hin?", fragt sich Willis auf Instagram zu Beginn einer Videocollage mit privaten Aufnahmen. Dazu schreibt sie: "Mein süßes liebes Mädchen. Heute bist du drei Jahre alt. Ich kann nicht glauben, dass du seit drei ganzen Jahren mein Geschenk bist. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, nur wir zwei. Unsere kleine Familie, du und ich. Von dem Moment an, als du in diese Welt geflogen bist, habe ich dich mit einer Tiefe geliebt, die meine wildeste Vorstellungskraft so übertrifft. Du bist eine Wucht. Mit Leidenschaft und Tatendrang läufst du durch die Welt, was dich genau dorthin führt, wo du hin willst."

"Dein Lachen ist mein Lieblingsgeräusch"

Louetta wisse genau, was sie will und habe keine Angst darüber zu sprechen, so Willis weiter. "Du bist zart und freundlich, du bist süß und weich und gleichzeitig geerdet. Du hast so ein großes, schönes Herz in diesem winzigen kleinen Körper. Ich habe ständig Ehrfurcht vor deiner Neugier und deiner Zuversicht. Ich liebe es, wie du alle Wörter zu deinen Lieblingsliedern kennst und sie laut und mit einem großen Lächeln im Gesicht singst. Dein Lachen ist mein Lieblingsgeräusch auf der Welt. Ich bin so glücklich, deine Mama zu sein. Ich liebe dich, mein großes tapferes Mädchen."