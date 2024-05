Rosa Rüschen all-over: Heidi & Leni Klums Mutter-Tochter-Auftritt nahe Cannes

Für viele Modefans ist es der glamouröseste Abend während der Filmfestspiele in Cannes: Die Gala der Aids-Hilfe Amfar. Sie wird unweit des Festivals im benachbarten Antibes ausgerichtet.

Dieses Mal präsentierte sie ein asymmetrisches rosa Rüschenkleid. Ihre 20-jährige Tochter entschied sich ebenfalls für Rüschen - allerdings etwas dezenter und in schwarzer Netz-Optik. Mehr Fotos in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken:

The 77th Cannes Film Festival - The amfAR Gala Cannes 2024

Auch die Schauspielerin Diane Kruger (47), die bei den Filmfestspielen in einem Wettbewerbsfilm zu sehen ist, kam nach Antibes zur Gala - wie auch viele internationale Promis. Die Musikerin Cher sollte einen musikalischen Auftritt haben. Als Moderatorin war Hollywood-Schauspielerin Demi Moore eingeplant.

Die gemeinnützige Stiftung Amfar sammelt Geld, um die Aids-Forschung, die HIV-Prävention und die Behandlung zu unterstützen. Dafür werden auf der Gala in Antibes immer spannende Kunstwerke und Aktionen zur Versteigerung angeboten. Neben einer Lithographie von Andy Warhol konnten Besucherinnen und Besucher bei der 30. Ausgabe der Veranstaltung zum Beispiel eine kleine Rolle in der nächsten Staffel der Netflix-Serie "Emily in Paris" ersteigern.