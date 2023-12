Rückblick: Die denkwürdigsten Momente der europäischen Königshäuser 2023

Es waren Bilder, die um die Welt gingen: Rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung ist Charles III. am 6. Mai zum britischen König gekrönt worden. Seine Frau Camilla wurde zur Königin gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte beiden bei einer Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone und die Krone von Queen Mary auf. Anschließend zeigte sich das frisch gekrönte Paar mit der Royalen Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Im Rahmen der Krönungszeremonie wurde Charles (75) mit heiligem Öl gesalbt, außerdem kleidete sein ältester Sohn, Thronfolger Prinz William, seinen Vater in die royale Robe.

Mehr als 2.300 Gäste verfolgten die Zeremonie vor Ort, dazu Millionen vor den Bildschirmen. Dabei waren Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs. Für Österreich nahm Bundespräsident Alexander Van der Bellen teil. Auch in anderen europäischen Königshäusern tat sich heuer einiges.