"Wirklich unglaublich": Albert und Charlène mit Zwillingen in ihrer geschrumpften Heimat

Fürstlicher Glamour an der Elbe: Albert II. und Charlène haben am Donnerstagabend mit ihren Kindern den Abschnitt Monaco im Hamburger Miniatur Wunderland offiziell eröffnet. "Wirklich unglaublich", sagte der 66 Jahre alte Regent der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview am Rande der Zeremonie über die Mini-Version seiner Heimat. Das Monaco-Modell sei sehr schön geworden.

Der ohnehin kleine Staat Monaco ist in der Touristenattraktion noch einmal auf 36 Quadratmeter geschrumpft. Nach ein paar technischen Anfangsschwierigkeiten bei der Premiere konnte das erste Formel-1-Rennen starten. Begeistert und aufmerksam verfolgten die neunjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella mit ihren Eltern die rasante Fahrt der kleinen Autos. Zum Schluss gab es auch Trophäen für die Kinder.

© APA/dpa/Georg Wendt Charrène, Albert II., Jacques und Gabriella

Das Wunderland in der historischen Speicherstadt war an dem Tag für reguläre Besuchende geschlossen, sie können erst ab Freitag einen Blick auf die Mini-Ausgabe des Felsenstaats an der Côte d'Azur werfen. Die Modellbauer tüftelten jahrelang an der Umsetzung ihrer Ideen für das Jetset-Paradies. Ein Teil ist komplett in Schwarz-Weiß gestaltet, dort ist die Hochzeit von Alberts Eltern zu sehen. 1956 gaben sich Fürst Rainier III. und Hollywoodstar Grace Kelly das Jawort. Neben dem monegassischen Fürstenpalast werden etwa auch der luxuriöse Jachthafen und das Casino detailgetreu gezeigt.

Vor der offiziellen Eröffnung konnten Albert II., seine Ehefrau Fürstin Charlène (46) und die Kinder das Miniatur Wunderland bei einem privaten Rundgang mit den Gründern Frederik und Gerrit Braun sowie Stephan Hertz kennenlernen. Der Besuch im Miniatur Wunderland sei ein wunderbares Erlebnis gewesen, sagte der Fürst der dpa. Das Miniatur-Wunderland sei etwas, auf das Hamburg und Deutschland stolz sein sollten. Die Touristenattraktion in der historischen Speicherstadt mit der größten Modelleisenbahnanlage der Welt zieht seit 2001 Millionen von Besuchern an. Die Modellfläche ist derzeit mehr als 1600 Quadratmeter groß. Die Ausstellung wird in den kommenden Jahren noch weiter wachsen. "Es ist ein unfassbarer Moment für uns", sagte Frederik Braun bei der offiziellen Eröffnung des Monaco-Teils. Am Donnerstagmittag waren die Gäste aus Monaco für ihren Kurzbesuch vom Hamburger Flughafen zunächst zum Hotel "Vier Jahreszeiten" an der Alster gefahren, wo sie einigen Schaulustigen Autogramme gaben.