Die Familie Wales steht vor einem ereignisreichen Jahr, das nicht nur von einem besonderen Jubiläum geprägt ist, sondern auch von einem bedeutenden Wendepunkt in ihrem Familienleben. Während Prinz William und Prinzessin Kate am 29. April ihren 15. Hochzeitstag feiern, bahnt sich im Herbst eine einschneidende Veränderung an, die vor allem das private Leben der Familie nachhaltig beeinflussen könnte. Prinz George: Erste Schritte in ein unabhängiges Leben Im Herbst steht ein bedeutender Schritt für den ältesten Sohn des Paares, Prinz George, bevor. Mit 13 Jahren wird er eine weiterführende Schule besuchen, und somit voraussichtlich zum ersten Mal in einem Internat leben. Dieser Wechsel markiert nicht nur einen Meilenstein im Leben des jungen Royals, sondern auch in der Beziehung zu seinen Eltern, die ihn nicht mehr täglich um sich haben werden. Mit anderen Worten: George macht seine ersten Schritte in ein unabhängiges Leben – und gleichzeitig wohl auch in Richtung Thron.

Noch ist nicht offiziell bekannt, welche Schule George besuchen wird, doch Insider berichten, dass das Marlborough College, die ehemalige Schule seiner Mutter, eine der favorisierten Optionen ist. Laut Hello! wurde das königliche Paar erst kürzlich dort gesichtet. "George wird fehlen" Emily Nash, Royal-Expertin des Magazins, beschreibt die bevorstehende Veränderung als einen emotionalen Wendepunkt: "Wenn George im September mit dem Internat beginnt, könnte diese neue Lebensphase William und Kate einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie es sich anfühlen könnte, wenn die Kinder in einigen Jahren aus dem Haus sind." "Sie sind eine so eng verbundene Familie", erklärt Nash weiter. "George wird fehlen. Es wird sich anfühlen, als ob ein Platz am Tisch leer bliebe." Nash ist überzeugt, dass diese Zeit "hochemotional" für die gesamte Familie werden wird. Eine Aussage, die verdeutlicht, wie stark die familiäre Bindung innerhalb der Waleses ist und wie einschneidend dieser Übergang sein könnte.

Es hatte zuvor Spekulationen darüber gegeben, dass George in die Fußstapfen seines Vaters Prinz William treten und sich am renommierten Eton College einschreiben würde. Anfang 2023 wurde die Familie auch beim Besuch des Eton College gesichtet, in dem auch Prinz Harry einst zur Schule ging. Aktuell geht Prinz George noch an die "Lambrook School" in Berkshire.