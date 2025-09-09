Werden William und Harry auf Herzogin Katharines Begräbnis aufeinander treffen?

Katharine, die Herzogin von Kent, verstarb am Donnerstag im Kreise ihrer Familie im Alter von 92 Jahren, wie der Palast mitteilte. Sie war mit Edward von Kent, einem Cousin von Queen Elizabeth II. verheiratet. Katherine habe sich unermüdlich für andere und den guten Zweck eingesetzt, schrieben Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate in einer Stellungnahme. Die Flaggen am Buckingham-Palast hingen am Freitag auf halbmast. König Charles III. ordnete eine Trauerzeit bis einschließlich zum Tag der Beisetzung an, die Medienberichten zufolge am 16. September stattfinden soll. Katharine werde sehr vermisst, schrieben William und Kate.

Das britische Hello!-Magazin stellte daraufhin die Frage in den Raum, ob William und sein entfremdeter Bruder Harry bei den Trauerfeierlichkeiten aufeinander treffen könnten. Eine definitive Antwort auf diese Frage kann natürlich nicht gegeben werden. Aber: Hochrangige Royals werden dem Bericht zufolge erwartet; und auch Harry könnte der Herzogin Tribut zollen wollen, da sie seiner Mutter Prinzessin Diana nahe gestanden habe. In einem Interview mit der Zeitung Telegraph beschrieb sie einmal ihre besondere Verbindung: "Ich habe Diana aus offensichtlichen Gründen sehr gut verstanden. Ich habe sowohl die Schwierigkeiten als auch die Vorteile verstanden, und wir sind durch dick und dünn in Kontakt geblieben. Das ist es, was Freundschaft bedeutet. Wir haben viel gelacht. Sie war sehr unterhaltsam. Ich vermisse sie." Unwahrscheinlich sei, dass Harrys Frau Meghan an der Beerdigung der Herzogin von Kent teilnimmt.

Auch über Aussöhnung von Harry und Charles wird spekuliert Erst am 8. September war Prinz Harry nach London gereist. Der 40 Jahre alte Duke of Sussex nahm am dritten Todestag von Queen Elizabeth II. als Schirmherr von "WellChild" an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil und hielt auch eine Rede, wie die Organisation mitteilte. Das Verhältnis zwischen Harry und der weiteren Königsfamilie gilt seit dem Umzug des Herzogs mit Meghan in die USA vor Jahren als zerrüttet. Harry und Meghan haben sich weitestgehend von der britischen Monarchie losgesagt, zuletzt gab es aber immer wieder Spekulationen über eine mögliche Versöhnung des Sohnes mit König Charles III. Harrys Großbritannien-Besuch werde weitere Spekulationen über die Möglichkeit eines Treffens mit seinem Vater oder seinem Bruder auslösen, schrieb die Nachrichtenagentur PA im Vorfeld. Mit Prinz William hatte sich Harry ebenso überworfen.

Die am 22. Februar 1933 geborene Katharine hatte Aufmerksamkeit erregt, als sie 1994 als erstes höheres Mitglied der Königsfamilie von der anglikanischen Staatskirche zum Katholizismus übertrat. Die private Zeremonie fand in der Kapelle des damaligen Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz von England und Wales, Kardinal Basil Hume, statt. Katharines Aufsehen erregende "private Entscheidung" Ihr Sprecher hatte zuvor mitgeteilt, es handle sich bei dem Schritt um "eine private Entscheidung" der Herzogin war. Der Entschluss stehe nicht in Zusammenhang mit der Zulassung von Frauen zum Priestertum in der anglikanischen Kirche von England. Auch Hume hatte den "persönlichen Charakter" der Konversion unterstrichen. Der damalige Anglikaner-Primas und Erzbischof von Canterbury, George Carey, würdigte die Entscheidung der Herzogin als "Entschluss einer tiefgläubigen Christin". Die Herzogin werde auch in Zukunft "einen Platz in unseren Herzen und in unseren Gebeten haben", erklärte Carey. Papst Johannes Paul II. (1978-2005) empfing Katharine im November desselben Jahres in Privataudienz.