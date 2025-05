Wie Prinz William und Kate königliche Pflichten neu definieren

Statt Gedenktafeln zu enthüllen, feierliche Eröffnungen und Fototermine zu absolvieren, wollen der zukünftige König und die zukünftige Königin lieber in den Gemeinden, die sie besuchen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Traditionelle königliche Verpflichtungen gehören zwar nach wie vor zum Tagesgeschäft, doch Besuche wie jener von Prinz William in Leith diese Woche sind für das Paar am wichtigsten. Für William steht der Einfluss, den er ausübt, im Vordergrund. Er möchte mit seiner Arbeit positive Veränderungen bewirken, wird berichtet.

William spielt Fußball in Anzug und Turnschuhen

William war am 21. Mai unangekündigt nach Leith in Schottland gereist, um ein lokales Fußballprojekt zu besuchen, das sich für eine bessere Gesundheit und ein besseres soziales Umfeld einsetzt. Der Prinz – der in Schottland den Titel Herzog von Rothesay trägt – besuchte das Leith Community Centre am östlichen Rand von Edinburgh, um zu sehen, wie Straßenfußball Leben verändert. Dabei zeigte der Sohn von König Charles III. auch seine Fußballkünste – ganz nonchalant im Anzug, zu dem er Turnschuhe trug.

Dass sich der Royal seit einiger Zeit einen Dreitagebart stehen lässt, gehört wohl ebenso zu seinem Konzept eines nahbaren Thronfolgers.