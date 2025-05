Wie Geri Horner jährlich über eine Million Euro verdient - ohne einen Finger zu rühren

Womit Geri Horner heute Geld verdient

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Horner betreibt die Britin mehrere lukrative Geschäftsaktivitäten, darunter ein Rennpferdeunternehmen und Immobilieninvestitionen. Zudem ist das Ex-Spice-Girl inzwischen eine beliebte Kinderbuchautorin.

2007 wurde bekannt, dass sie einen Vertrag über sechs Kinderbücher mit dem Verlag Macmillan Children’s Books abschließen konnte. Die Bücher handeln von der neun Jahre alten Ugenia Lavender, die sie sich ausgedacht hatte. 2023 veröffentlichte Horner das Kinder- und Jugendbuch 2Rosie Frost and the Falcon Queen" unter dem Autorennamen Geri Halliwell-Horner, 2025 folgte "Rosie Frost – Ice on Fire".