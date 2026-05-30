Welche Frage Prinz William eigenen Angaben zufolge nie stellen würde

Der britische Thronfolger Prinz William geht bei seinen Auftritten gern in die Charme-Offensive. So auch bei seinem Besuch des Isles of Scilly Hospitals auf der Inselgruppe Isles of Scilly im Mai. Prinz William fragt Damen nicht nach ihrem Alter Bei seiner Visite traf William etwa auf Patientin Hilda Richards. Eine Krankenpflegerin fragte sie dem Magazin Marie Claire zufolge, ob sie etwas dagegen habe, wenn sie verraten würde, dass sie die älteste Bewohnerin ist. Richards entgegnete demnach: "Nein, überhaupt nicht" - aber William habe eingeworfen: "Ich würde eine Dame nie nach ihrem Alter fragen." Als Richards schließlich selbst verriet, wie alt sie ist, habe sich der Prinz überrascht gezeigt und gesagt: "Hilda, meine Güte, das ist erstaunlich. Sie sehen überhaupt nicht wie 102 aus!"

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Hannah McKay Prinz William und die 102-jährige Patientin Hilda Richards

Die von William besuchten Scillies liegen 45 Kilometer vor der Küste Cornwalls im Atlantik und bestehen aus mehr als 50 Inseln, von denen nur wenige bewohnt sind. Der Name leitet sich von Sully ab, was so viel wie sonnige Insel bedeutet. Besucher und Besucherinnen können auf romantischen Spaziergängen die malerische Landschaft entdecken oder auf einem Segeltörn die Inseln erkunden. Auch in Bezug auf Prinzessin Kate zeigte sich William kürzlich charmant. In einem Radio-Interview hatte er in liebevoller Weise von seiner Ehefrau geschwärmt. "Sie ist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau", sagte der 43-Jährige in einer Frühstückssendung des britischen Senders "Heart Radio". "Unsere Familie könnte ohne sie buchstäblich nicht zurechtkommen", schwärmte William. Das Thronfolgerpaar gab sich im April 2011 in der Westminster Abbey das Ja-Wort und feierte damit erst kürzlich den 15. Hochzeitstag. Chemotherapie nach Krebs-Diagnose 2024 Kate hat sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Anfang des vergangenen Jahres teilte sie mit, inzwischen in Remission zu sein.